В Ирпене Киевской области в ночь на 7 июля ограбили дом известного адвоката Александра Шадрина. В судах он защищал интересы скандальных Владислава Мангера, Нелли Штепы и Надежды Савченко. Грабители вынесли из дома технику и документы. Об этом адвокат написал на своей странице в Facebook.

"Примерно в 3:45 залезли в дом, вынесли 2 сумки с техникой и документами. Граждане грабители, просьба вернуть. По остальным эпизодов сделаю скидку", - написал Шадрин.

Ниже в комментариях Шадрин пишет, что из его дома похитили: MacBook Pro 1, планшет, флешки и документы.

В комментарии к посту Шадрин указал, что в момент ограбления находился в доме и спал. В ответе сестре Надежды Савченко Вере Шадрин перечислил документы, которые похитили воры. При помощи приложения Fіnd My iPhone Шадрин обнаружил, что неизвестные успели удалить с компьютера 429 записей без возможности восстановления данных.

Фото: facebook.com/shadrin.sasha

Адвокат Алексей Шевчук связывает нападение на дом коллеги по адвокатскому объединению "Barristers" с профессиональной деятельностью Шадрина. "Мы связываем эти обстоятельства, вероятно, с делом господина Мангера. Там нам обещали провокации со стороны Службы безопасности и Генеральной прокуратуры", - заявил Шевчук.

Фото: facebook.com/oleksiy.shevchuk.13

Напомним, что в судах Шадрин защищал нардепа Надежду Савченко, которую обвиняли в подготовке теракта, выступал правозащитником председателя Херсонской ОГА Владислава Мангера, подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, также был адвокатом экс-мэра Славянска Нели Штепы, подозреваемой в государственной измене.

Как сообщала "Страна", в Киевской области ограбили дом нардепа, который за два дня до инцидента покинул ряды БПП.

Также под Киевом ограбили несколько храмов за сутки.

Напомним также, что в Киевской области ограбили дом нардепа Павла Пинзеника.