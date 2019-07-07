Один из вычеркнутых из списка партии "Слуга народа" кандидатов в народные депутаты рассказал о том, как от него и других избавилась партия Зеленского.

Как "Стране" удалось пообщаться с одним из вычеркнутых из списка кандидатов, он рассказал, что в шоке от происходящего и от подходов Зе-команды.

"Против нас велась целенаправленная дискредитационная кампания. Однако партия нас не только не защищала, но и сдала при первой же возможности. Думаю, что ничем хорошим политический проект Зеленского не закончится. Знаю, что некоторые исключенные собираются оспаривать правомочность решения съезда", - сказал "Стране" выбывший кандидат.

Напомним, сегодня "Слуга народа" на закрытом съезде исключил семь кандидатов из партийного списка.