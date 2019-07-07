На досрочных парламентских выборах в Греции лидирует оппозиционная консервативная партия "Новая демократия".

По первым данным экзит-поллов, она набрала 40,5% голосов, сообщает "РИА Новости".

Правящая партия СИРИЗА набирает 27,5%, показали данные опросов с избирательных участков.

Социологи, впрочем, подчеркивают, что это только предварительные данные. Результаты еще могут измениться, поскольку с утра, как правило, голосовать идут пенсионеры и люди в возрасте, а молодежь приходит на избирательные участки во второй половине дня.

В то же время эксперты полагают, что разница между двумя лидирующими партиями может вырасти.

Трехпроцентный барьер преодолели еще две партии: КИНАЛ (7,2% голосов) и Компартия Греции (6%). На грани прохождения в парламент оказались движение МЕРА25 экс-министра финансов Яниса Варуфакиса и "Греческое решение" (по 3% голосов).

Не исключено преодоление трехпроцентного барьера ультраправой партией "Золотая заря" - судя по опросам, она набрала 2,8% голосов.

Напомним, премьер-министр страны Алексис Ципрас 26 мая объявил о внеочередных выборах после того, как его партия левого фланга СИРИЗА потерпела крах в ходе выборов в Европарламент, отстав от консерваторов из партии "Новая демократия" (ND) на 10 процентных пунктов. Кроме того, "Новая демократия", главная оппозиционная партия, убедительно провела выборы в местные и региональные органы власти, которые состоялись одновременно с европейскими.

Главой "Новой демократии" является Кириакис Мицотакис. Он решительно выступает против соглашения с Македонией о переименовании бывшей югославской Республики Македония в Республику Северная Македония.

Представители правящей партии СИРИЗА доказывали, что это соглашение - единственно правильное и возможное в данных условиях, а оппозиционные партии называли сделку "предательством интересов греков" и передачей соседней стране официального права использовать в своем названии слово "Македония", принадлежащего исключительно греческой истории и культуре.

Напомним, что без переименования Македонии Греция не позволяла ей вступить в НАТО.