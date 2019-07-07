Автобус с украинскими регистрационными номерами съехал в глубокий ров на польском отрезке автомагистрали А4 вблизи Янковице Вельке.

Об этом сообщает TVN24.

Прибыв в полицейский участок, 50-летний водитель признался, что уснул и проснулся только при столкновении с землей.

11 человек были доставлены в больницы. Их травмы не являются серьезными. 5 пострадавших уже покинули медучреждения.

Сообщается, что инцидент произошел около 6 утра. Водитель был трезв. В автобусе находилось 37 граждан Украины - 35 пассажиров и два водителя.

На место происшествия прибыл транспорт, который отвез украинских граждан в Ольшанце, откуда они должны были продолжить путешествие другим автобусом.

Напомним, ранее в тройном ДТП под Красноградом погибли муж и жена.

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