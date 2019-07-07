В Одессе освободили двух заложниц кредитного учреждения, расположенного на улице Черноморского Казачества.

Как передает "Думская", полиции пришлось идти на штурм.

"После трех часов переговоров состоялся штурм здания. Оказалось, что в заложниках удерживали двоих девушек. Их вывели из здания и посадили в скорую помощь. Они серьезно не пострадали", - говорится в сообщении.

Неизвестный зашел, закрыл двери, приставил к горлу одной из двух сотрудниц нож. Сработала тревожная кнопка. Террорист требовал один миллион долларов и вертолет. В ходе переговоров злоумышленник согласился снизить претензии до 100 тысяч долларов.

В ходе операции его задержали и посадили в автозак. Злоумышленник 1994 года рождения, уроженец Одесской области.

Напомним, сегодня в Одессе в кредитном магазине "Готивочка" мужчина взял в заложники двух сотрудниц заведения. Мэр города Геннадий Труханов предложил ему отпустить заложниц в обмен на себя.

Как сообщала "Страна", ранее в катакомбах под Одессой пропали четыре человека, которые должны были выйти еще утром.