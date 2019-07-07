Верховной Раде нового созыва необходимо будет обновить часть законов, связанных с Минскими соглашениями по ситуации на Донбассе.

Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью "Голосу Америки".

"Когда будет избран новый парламент, нужно будет обновить некоторые законы по реализации Минских договоренностей. Например, предложенная децентрализация в рамках Конституции, вопрос специального статуса и амнистии и возможность провести местные выборы, когда позволит ситуация безопасности. Все эти вещи надо будет восстановить, и, конечно, мы поддерживаем Украину в этом. Однако, именно украинская сторона должна вести этот процесс", - сказал он.

Волкер отметил, что президент Украины Владимир Зеленский имеет значительный кредит доверия, как показали президентские выборы, но это еще не проявилось в голосах в Верховной Раде и поддержке конкретного стратегического законодательства.

"Мы узнаем только после 21 июля, какими будут результаты и сможет ли он формировать работающее большинство в парламенте, необходимое, чтобы поддержать как план воплощения Минска, так и план реформ в Украине", - добавил он.

Отметим, что упомянутые Волкером изменения в Конституцию касательно особого статуса Донбасса, а также вопрос амнистии относятся к политической части Минских соглашений, призывы к выполнению которых при прежнем президенте Порошенко приравнивались к "капитуляции перед Россией".

По словам Волкера, США ожидают визит президента Украины.

"Еще нет назначенной даты с Белым домом. Это будет зависеть от расписания, однако, надеемся, что этот визит состоится в ближайшем будущем. Важно, чтобы президенты имели возможность встретиться. Как и на других встречах, мы хотим выразить президенту Зеленскому полную поддержку в его действиях по проведению значительных реформ в Украине", - сказал он.

Напомним, Волкер позвонил Суркову и предложил после выборов в Украине обсудить особый статус Донбасса.

Ранее Волкер заверил, что наращивание войск РФ у границ Украины - это нормально.