Украинцы в ночь на 7 июля отметили один из самых мистических в году праздников - Ивана Купала. Гулянья сопровождались гаданием на суженых, плетением венков, а также костром и хороводами. Праздник продолжился и днем на Арт-заводе Платформа, где побывали десятки киевлян. Об этом сообщает "Информатор".

На празднике звучала загадочная музыка, присутствующих завлекали этно-танцами в традиционных купальских нарядах, гостей приглашали заплести косы, сплести венки, вкусно поесть и выпить. Девушки пришли на фестиваль в платьях с вышивкой, в веночках, с модным гримом и аксессуарами. Те, кто не успел так серьезно подойти к вопросу, могли приобрести все, что нужно, на локации.

Присутствующие на празднике выстраивались в очереди к гадалке, другие - за вкусной едой на стогах сена, а кто-то в это же время проходил увлекательный и загадочный квест в поисках легендарного цветка папоротника, который приносит счастье и любовь. На празднике можно было сделать красочные фото в пяти фотозонах, которые стали частью лабиринта. А после оказаться в торговом павильоне с интересными аксессуарами, одеждой, картинами и косметикой.По обе стороны локации размещались сцены, где гости могли сидеть на траве или пуфах, и даже качаться на гамаках.

На сцене выступила группа Folknery. Влюбленные пары, крепко держась за руки, могли подтвердить свои сильные чувства, весело водя хороводы вокруг яркого огнища. Гулянья продолжались до рассвета.

Фото: kiev.informator.ua

Как сообщала "Страна", праздник Ивана Купала посвящен летнему солнцестоянию и раньше совпадал с ним. Однако после перехода на новый календарь он стал отмечаться 7 июля, а солнцестояние приходится на период 20-21 июня. Гуляния посвящены объединению всех стихий. Считалось, что набравшее полную силу Солнце в этот день сочетается браком с Водой. Летним травам в этот день приписывают волшебные свойства. В народе считалось, что с их помощью можно прогнать или привлечь злых духов.