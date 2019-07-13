Рано утром 13 июля по телеканалу 112 выстрелили из гранатомета.

Об этом сообщают источники "Страны" на канале.

Граната попала в стену. Жертв нет.

Информацию о выстреле подтверждает и полиция Киева, правда, без упоминания названия самого телеканала.

"В Киеве полицейские разыскивают злоумышленника, который выстрелил в фасад здания телеканала из гранатомета В результате никто не пострадал. Событие квалифицировано как террористический акт. В столице введена специальная полицейская операция по задержанию стрелка.

В 3:40 в полицию поступило сообщение о том, что местные жители слышали звук, похожий на взрыв, на улице Дегтяревской в ​​Шевченковском районе города.

Прибыв на вызов, полицейские обнаружили поврежденный фасад здания и оцепили территорию, прилегающую к месту преступления. При отработке нашли отстрелянных тубус гранатомета, который направят на проведение экспертизы. Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Все собранные материалы будут по подследственности переданы в Службу безопасности Украины для дальнейшего расследования", - говорится в сообщении полиции Киева.

Накануне телеканал 112 заявил об угрозе атаки со стороны националистов, которые озвучил радикал Сергей Стерненко, убивший в прошлом году человека в Одессе и осуществлявший ранее провокации в интересах СБУ и экс-президента Петра Порошенко.

Поводом для акции националистов стал анонсированный показ на 112 фильма знаменитого американского режиссера Оливера Стоуна о Майдане и войне на Донбассе.

Коллектив телеканала уже обратился к властям с требованием защитить их от произвола национал-радикалов. "Они путем запугивания и угроз пытаются повлиять на редакционную политику телеканала, заставить нас отказаться от мировых стандартов вещания в угоду неким политическим интересам", - говорится в заявлении коллектива 112.

"Команда "112 Украина" требует от власти немедленно прекратить травлю и давление на телеканал в преддверии выборов, а также соблюдать законы Украины. Мы просим министра внутренних дел Арсена Авакова и руководство Нацполиции выполнять свои обязанности и защитить телеканал от любых незаконных действий, пресечь разгул бандитизма в отношении журналистов", - заявляют журналисты.