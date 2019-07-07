Президент Украины Владимир Зеленский на встрече в Одессе ответил на вопрос журналистов о возможных связях будущего главы Одесской ОГА Андрея Андрейчикова с Приднестровьем, а также депутатом Одесского горсовета Сергеем Кушниром (руководитель партии "Родина", выступающей за федерализацию Украины).

Зеленский заявил, что ему ничего неизвестно о подобных связях Андрейчикова. Запись разговора с президентом опубликовал журналист Богдан Осинский на своей странице в Facebook.

Владимир Зеленский рассказал, что официально назначит нового руководителя области через неделю. О возможных связях Андрейчикова с председателем партии "Родина", беглым сепаратистом Игорем Марковым президент ничего не знает.

"Нет никаких связей. Дайте мне доказательства. Не знаю об этом ничего", - сказал Зеленский.

Напомним, кандидатура Андрея Андрейчикова на должность председателя Одесской ОГА была одобрена на заседании Кабмина 26 июня вместе с еще семью будущими руководителями областей.

Напомним, новым главой Одесской облгосадминистрации должен стать бизнесмен Андрей Андрейчиков, по кандидатуре которого была самая большая дискуссия в Кабмине. По данным "Страны", Андрейчиков - один из крупнейших операторов рынка металлолома в Украине. Он возглавляет общественную организацию "Ассоциация вторичных металлов и ресурсов". Его близкий бизнес-партнер - известный в Одессе предприниматель Алексей Козаченко, который связан с влиятельным в регионе депутатом от БПП Геннадием Чекитой.

Оппоненты Зеленского заявляли, что Андрейчиков торговал металлом с непризнанным Приднестровьем.

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