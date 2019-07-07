Сегодня партия "Слуга народа" провела третий этап своего съезда. На этом закрытом мероприятии место в списке потеряли семь кандидатов.

Почистить партийные ряды у Зеленского обещали давно, называя этот этап "пост-праймериз". И даже обещали прозрачные критерии "зачистки". В частности - количество дизлайков на сайте партии и мотивированный компромат на кандидатов.

"Страна" подробно рассказывала об этом в материале "Кандидаты на вылет. Кого исключат из партийного списка "Слуги народа" 7 июля".

В итоге исключили совсем не тех, кого требовали от "Слуги народа". Лидерами антипатий на сайте партии были гендиректор 1+1 Александр Ткаченко и Святослав Юраш, сын главы департамента по делам религии Андрея Юраша (при его содействии Петр Порошенко лоббировал создание ПЦУ).

Но они в списках партии остались.

Остались и многие другие одиозные персонажи. Например, близкий к скандальному застройщику Микитасю киевский предприниматель Андрей Холодов (22-й номер списка).

Остались люди Антона Геращенко, Авакова и Пашинского (подробнее о списке можно прочитать здесь).

Вместо них из списка вычеркнули других кандидатов, часть из которых даже не входят в проходную часть поскольку находятся ниже 160-й позиции.

Разберем, что известно об этих людях и чем они не угодили "Слуге народа".

Елена Коробкова (31 место в списке) - исполнительный директор независимой ассоциации банков Украины (сокращенно - НАБУ).

Закончила одесский госуниверситет, но имеет и диплом Лондонской бизнес-академии. В целом наличие западных "корочек" - стандартный признак людей из команды Зеленского. В основном это примерно годичная стажировка или курсы, без длительного обучения за границей.

Коробкова не стала исключением.

Банкирша в свое время поддержала акцию о противодействии домашнему насилию и выложила в Facebook подробности конфликта с бывшим мужем по поводу трехлетней дочери. Коробкова через суд запретила экс-супругу приближаться к ее дочери.

Что же до деятельности Коробковой в банковской ассоциации - то НАБУ называли "клоном" АУБ, ассоциации украинских банков. Новое объединение было создано в 2011 году тогдашним главой Нацбанка Сергеем Арбузовым с целью иметь лояльную к себе ассоциацию (АУБ тогда критиковала действия Арбузова).

Претензии к Коробковой могли возникнуть именно по этой линии - связей с Арбузовым. Однако, по заявлению партии, она покинула список по собственному желанию.



Роман Боярчук (71 место в списке) - экс-начальник Государственного центра киберзащиты и противодействия киберпреступности (2016-2019 годы).

Боярчук также возглавлял компанию "Медиа Интернет Технологи"и и госпредприятие "Государственный центр информационной безопасности".

Чем конкретно не устроил Боярчук Зе-команду - пока непонятно. Каких-либо публичных скандалов с ним связано не было.



Ольга Кавун (78 место) - в Одессе ее знают как супругу Дмитрия Кавуна - заместителя прокурора Одесской и Харьковской областей во времена Виктора Януковича.

Кавуну тогда молва приписывала тесные отношения с генпрокурором Пшонкой. После Майдана он был люстрирован.

В конце прошлого года экс-прокурор засветился в партии "Наши" Евгения Мураева.

Также, как писала "Страна", на сайтах, близких к семье Кавунов в начале июня размещалась информация, дискредитирующая другого одессита - Дмитрий Спивака, которого первоначально включили в первую сотню "Слуги народа". Однако, после кампании черного пиара Спивак был вынужден покинуть список, а Ольга Кавун вдруг оказалась в первой сотне.



Накануне исключения Кавун пожаловалась, что от ее имени неизвестные рассылают письма, в которых она якобы приветствует аннексию Крыма и хвалит российское руководство полуострова. И подала заявление в полицию. Но остаться в списке ей это не помогло.



Михаил Соколов (99 место). Это киевский антикризисный менеджер, консультант и предприниматель, ранее живший в России, но в 2004 году переехавший в Украину.

Являлся членом антикризисной PR-группы корпорации Интерпайп. Специалист по GR - government relations - взаимоотношению компаний с чиновниками. Зампред организации "Всеукраинская Аграрная Рада". С 2014 года - эксперт налоговой группы в грантовой инициативе "Реанимационный пакет реформ".

По поводу Соколова ранее у ЦИК была информация, что он имеет российское гражданство. Вероятно это и послужило формальной причиной для исключения из списка.

Впрочем, по неоифициальной информации, Соколов эти обвинения отвергает и намерен доказать их недостоверность.

Юрий Баланюк (164 место) - бывший сотрудник Нацбанка во Львовской области. Заведовал там режимно-секретной работой. Также работал замдиректора госкомпании "Национальный офис интеллектуальной собственности".

По данным партии, сам решил покинуть ее список.

Анастасия Рагимова (170 место). Владелица журнала People In. В СМИ часто выступает как политолог.

Интересно, что Рагимова еще вчера через Facebook заявила, что покидает партсписок по собственному желанию. При этом сегодня в "Слуге народа" заявили, что она была исключена из списка.

Виталий Витикач (177 место) - об этом человеке известно лишь то, что он одессит. На его Facebook всего несколько записей: о поступлении в вуз, о вступлении в брак и кандидатстве в "Слуге народа". Также в соцсетях значится, что он 1982 года рождения.

"Своих не защишают"

"Страна" смогла пообщаться с одним из вычеркнутых из списка кандидатов. Он, не под запись, рассказал, что в шоке от происходящего и от подходов Зе-команды.

"Против нас велась целенаправленная дискредитационная кампания. Однако партия нас не только не защищала, но и сдала при первой же возможности. Думаю, что ничем хорошим политический проект Зеленского не закончится. Знаю, что некоторые исключенные собираются оспаривать правомочность решения съезда", - сказал "Стране" выбывший кандидат.