В понедельник, 8 июля, в Киеве переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, возможна гроза, днем без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с, температура ночью +15...+17 градусов, днем +21...+23 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

Так, на западе Украины переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, местами гроза, днем без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с, температура ночью +8...+15 градусов, днем +19...+25 градусов.

В Карпатах ночью кратковременный дождь, днем без осадков, температура ночью +8...+13 градусов, днем +12...+17 градусов.

В Моршине местами кратковременный дождь, температура ночью +10...+12 градусов, днем +20...+22 градусов.

В Трускавце местами кратковременный дождь, температура ночью +12...+14 градусов, днем +21...+23 градусов.

В Сваляве местами кратковременный дождь, температура ночью +12...+14 градусов, днем+21...+23 градусов.

На севере Украины переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, гроза, днем ​​без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с, температура ночью +12...+18 градусов, днем ​​+20...+25 градусов.

В центре Украины переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, днем ​​местами значений дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами шквалы 15-20 м/с, температура ночью +13...+20 градусов, днем ​​+20...+27 градусов.

На востоке страны переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, днем ​​местами значений дождь, ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами шквалы 15-20 м/с, температура ночью +13...+20 градусов, днем ​​+25...+30 градусов.

На юге Украины переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, днем ​​местами значений дождь, ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами шквалы 15-20 м/с, температура ночью +14...+19 градусов, днем +​25...+30 градусов.

В Крыму переменная облачность, кратковременный дождь, местами гроза, ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами шквалы 15-20 м/с, температура ночью +14...+19 градусов, днем +24...+29 градусов.

В Ялте ночью без осадков, днем кратковременный дождь, температура ночью +16...+18 градусов, днем +26...+28 градусов.

Также отмечается, что 7 июля температура воды в Черном и Азовском морях составляла +20...+25 градусов, в Днепре в пределах Киева +23 градусов.

Ранее мы рассказывали, что в Киеве на Ивана Купала ожидается гроза.

Также "Страна" озвучивала данные спасателей о количестве утонувших с начала лета.