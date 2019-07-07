Спецпредставитель США Курт Волкер обсудил с помощником президента России Владиславом Сурковым вопрос проведения следующей встречи в "нормандском формате", которая может состояться после выборов в Верховную Раду. Об этом сообщает "Голос Америки".

По словам Волкера, только после 21 июля станет известно, какими будут результаты парламентских выборов в Украине и сможет ли президент Владимир Зеленский сформировать большинство в парламенте, необходимое, чтобы выполнить Минские договоренности. Среди первоочередных Волкер назвал децентрализацию в рамках Конституции, вопрос специального статуса и амнистии и возможность провести местные выборы на Донбассе.

"Я связывался с российским партнером на переговорах Сурковым, просто чтобы узнать, считает ли он это время подходящим для встречи. Мы еще не знаем, состоится встреча или нет. Если да, это будет чуть позже летом, возможно", - отметил Волкер.

"К сожалению, мы не слышали значительных новостей от России. Они до сих пор говорят, что за все несет ответственность Украина, и говорят, что на них - никакой ответственности, и Украина должна проводить переговоры с двумя сепаратистскими так называемыми народными республиками, которые они создали в Украине. Поэтому сейчас, со стороны России это не выглядит многообещающим. Однако, сам факт проведения встречи является, возможно, полезным", - считает дипломат.

Он напомнил, что США не являются частью "нормандского формата", и "именно поэтому проводятся активные консультации с Украиной, а также с Францией и Германией".

Напомним, Зеленский встретился с Волкером в Торонто, где должен был обсудил ситуацию на Донбассе. Он рассказал Волкеру, что Россия не хочет мира на Донбассе.

Также Волкер заявил, что встреча Трампа и Зеленского вопрос ближайшего будущего.