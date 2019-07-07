В Одессе около часа назад неизвестный захватил в заложницы сотрудницу кредитного учреждения, расположенного на улице Черноморского Казачества.

Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на пресс-службу полиции.

Введен план "Гром". Здание оцеплено. На месте работают сотрудники полиции, включая высшее начальство. К месту преступления движется переговорщик.

Вероятно, речь идет об одной из будок сети ломбардов "Украинская скарбниця".

Позже стало известно, что заложницу удерживают в учреждении "Готивочка". Это сеть микрозаймов.

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