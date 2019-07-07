Партия "Слуга народа" приняла решение об исключении семи кандидатов в народные депутаты из своего избирательного списка.

Об этом заявила в Facebook спикер партии Евгения Кравчук.

8 июля юристы партии обратятся в ЦИК с представлением об отмене регистрации этих кандидатов из списка "Слуги народа" в общегосударственном избирательном округе.

"Слуга народа" исключил из своего списка семь человек:

Баланюк Юрий Викторович (№ 164) - по собственному желанию;

Боярчук Роман Михайлович (№ 71);

Витикач Виталий Викторович (№ 177);

Кавун Ольга Александровна (№ 78)

Коробкова Елена Анатольевна (№ 31) - по собственному желанию;

Соколов Михаил Юрьевич (№ 99);

Рагимова Анастасия Борисовна (№ 170).

При этом Кравчук заявила, что по собственному желанию вышли из списков Баланюк и Коробкова. Тогда как ранее о своем намерении покинуть список заявляла и Анастасия Рагимова, которая значится как исключенная.

Ранее ЦИК уведомил партию Зеленского, что двойное гражданство может быть у кандидатов в депутаты Александра Куницкого, Андрея Холодова, Михаила Соколова и Валерия Божика.

Ранее мы разбирались, кто может покинуть список "Слуги народа" по результатам пост-праймериз.

Интересно, что лидерами антипатий на сайте партии стали гендиректор 1+1 Александр Ткаченко и Святослав Юраш, сын главы департамента по делам религии Андрея Юраша, при содействии которого Порошенко лоббировал создание ПЦУ.

Но они в списках партии остались.

Как сообщала "Страна", "Слуга народа" согласно последнему опросу набирает 45,3%.