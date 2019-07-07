"Слуга народа" на закрытом съезде исключил семь кандидатов из партийного списка
Партия "Слуга народа" приняла решение об исключении семи кандидатов в народные депутаты из своего избирательного списка.
Об этом заявила в Facebook спикер партии Евгения Кравчук.
8 июля юристы партии обратятся в ЦИК с представлением об отмене регистрации этих кандидатов из списка "Слуги народа" в общегосударственном избирательном округе.
"Слуга народа" исключил из своего списка семь человек:
Баланюк Юрий Викторович (№ 164) - по собственному желанию;
Боярчук Роман Михайлович (№ 71);
Витикач Виталий Викторович (№ 177);
Кавун Ольга Александровна (№ 78)
Коробкова Елена Анатольевна (№ 31) - по собственному желанию;
Соколов Михаил Юрьевич (№ 99);
Рагимова Анастасия Борисовна (№ 170).
При этом Кравчук заявила, что по собственному желанию вышли из списков Баланюк и Коробкова. Тогда как ранее о своем намерении покинуть список заявляла и Анастасия Рагимова, которая значится как исключенная.
Ранее ЦИК уведомил партию Зеленского, что двойное гражданство может быть у кандидатов в депутаты Александра Куницкого, Андрея Холодова, Михаила Соколова и Валерия Божика.
Ранее мы разбирались, кто может покинуть список "Слуги народа" по результатам пост-праймериз.
Интересно, что лидерами антипатий на сайте партии стали гендиректор 1+1 Александр Ткаченко и Святослав Юраш, сын главы департамента по делам религии Андрея Юраша, при содействии которого Порошенко лоббировал создание ПЦУ.
Но они в списках партии остались.
Как сообщала "Страна", "Слуга народа" согласно последнему опросу набирает 45,3%.