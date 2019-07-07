В Киеве по улице Василенко, 25, произошла стрельба. Мужчина открыл огонь после конфликта со своими знакомыми. Один человек получил огнестрельное ранение ноги. Об этом сообщает "Информатор".

По словам очевидцев, в одной из квартир проходило застолье, которое переросло в конфликт. Разборки происходили во дворе дома. В конфликте участвовали три девушки, три парня и мужчина. В какой-то момент трое парней решили выдвинуть мужчине свои претензии. Это ему не понравилось, он достал пистолет и начал беспорядочно стрелять, преимущественно в воздух. Стрелок опустошил одну обойму, затем перезарядил оружие и сделал еще несколько выстрелов. В результате хаотичной стрельбы пострадал один из парней. Пуля вошла ему в заднюю часть ноги, в районе колена.

Увидев полицейских, большая часть компании забежала обратно в квартиру, а одна из девушек выбросила пистолет в кусты. Правоохранителям удалось задержать стрелка, однако он свою вину отказывается признавать, утверждая, что стрелял не он. Раненого парня до прибытия "скорой" увез друг на машине.

На месте работали несколько экипажей патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Они устанавливают детали и виновника происшествия.

Полицейские подозревают мужчину справа в стрельбе. Фото: kiev.informator.ua

Двор, в котором стреляли. Фото: kiev.informator.ua

Один человек из компании получил огнестрельное ранение ноги. Фото: kiev.informator.ua

Ранее на Бессарабке в Киеве горячий парень начал стрелять после скандала в очереди.

Как сообщала "Страна", киевлянин получил 12 лет тюрьмы за жестокое убийство собутыльника.

Напомним, стрелявшим в киевском кафе иностранцам объявили подозрение в хулиганстве.