Дональд Трамп заявил, что упомянул "аэропорты" в речи о Войне за независимость, шедшей в XVIII веке, из-за телесуфлера, передает NBC.

По словам президента США, в ходе выступления по случаю Дня независимости, который отмечается 4 июля, шел дождь, и читать с экрана суфлера было тяжело. "Это продолжалось, и потом в конце концов он просто погас", - пояснил Трамп.

Глава государства отметил, что экран погас на середине предложения, когда за ним наблюдали миллионы телезрителей.

Он добавил, что мог бы произнести свою речь и без телесуфлера, и заключил, что, несмотря на дождь, "это был фантастический вечер".

Напомним, 4 июля, Трамп, выступая с речью по случаю Дня независимости, упомянул о победе американской армии "в воздухе" в ходе войны против влияния британской короны. По его словам, военные "разрушили крепостные стены, заняли аэропорты".

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