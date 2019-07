Дональд Трамп заявил, что упомянул "аэропорты" в речи о Войне за независимость, шедшей в XVIII веке, из-за телесуфлера, передает NBC.

По словам президента США, в ходе выступления по случаю Дня независимости, который отмечается 4 июля, шел дождь, и читать с экрана суфлера было тяжело. "Это продолжалось, и потом в конце концов он просто погас", - пояснил Трамп.

Глава государства отметил, что экран погас на середине предложения, когда за ним наблюдали миллионы телезрителей.

Он добавил, что мог бы произнести свою речь и без телесуфлера, и заключил, что, несмотря на дождь, "это был фантастический вечер".

President Trump: "The Continental Army suffered a bitter winner at Valley Forge, found glory across the waters of the Delaware and seized victory from Cornwallis of Yorktown. Our Army manned the air, it ran the ramparts, it took over the airports, it did everything it had to do." pic.twitter.com/KQIGDUWDG3