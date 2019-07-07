Глава УПЦ КП Филарет Денисенк утверждает, что Петр Порошенко и Епифаний Думенко его обманули, а ПЦУ – это не автокефальная церковь.

В русскоязычном интервью журналистам "Россия 24" Филарет заявил, что ПЦУ - это не автокефальная церковь. Ее нельзя считать самостоятельной церковью в силу нескольких причин, среди которых главная - мироварение.

Так, в соответствии с Томосом право варить миро принадлежит исключительно патриарху Константинопольскому, что, как считает Филарет, может привести к определенным проблемам, потому что "если нам миро не дадут, значит мы не имеем права совершать крещения, освящать храмы".

Кроме того, Филарет еще раз подчеркнул, что ему не нравится и название новообразованной религиозной структуры. По словам Филарета Денисенко Константинопольскому патриархату выгодно называть новую "церковь" именно ПЦУ, а не УПЦ: "выгода от такого названия большая, потому что церковь ПЦУ имеет право служения только на территории Украины, а все, что за территорией Украины – это принадлежит Константинопольскому патриархату".

Третья причина, по которой ПЦУ не может считаться автокефальной церковью, состоит в том, что проблемные вопросы которые возникают должны разрешаться в Константинополе. "Какая тогда это автокефальная церковь?", - спрашивает Филарет, и сам же отвечает: "Значит мы не имеем полномочий автокефальной церкви".

Также, глава УПЦ КП сказал, что подписал Томос потому, что не был знаком с его содержанием. По его словам, текст Томоса утверждался на соборе Константинопольского Патриархата. На вопрос журналистки о том, почему выбор на пост главы ПЦУ пал именно на Епифания, Филарет ответил: "они знают меня 50 лет, когда я еще представлял Русскую Православную Церковь на переговорах в Шамбези. Знали мою позицию и знали мою твердость. Поэтому они не хотели иметь со мной дело, замышляя все это".

Вместе с тем, глава УПЦ КП еще раз подвердил, что договоренности между ним, Петром Порошенко и Епифанием Думенко о том, что он будет руководить, а предстоятель будет представлять ПЦУ среди других Православных Церквей все-таки были. По его словам, "если бы были поставлены условия, что я устраняюсь, то я бы на такие условия не пошел". Он утверждает, что и президент и Епифаний Думенко его обманули.

Ранее глава Киевского патриархата в интервью "Стране" сравнил Епифания с Иудой и рассказал о сотрудничестве с КГБ

Как сообщала "Страна", украинская православная церковь Киевского патриархата обратилась в Окружной административный суд Киева с иском против Министерства культуры Украины с требованием отменить решение об аннулировании регистрации статута УПЦ КП.

Напомним, Филарет создает собственный Синод из священнослужителей под санкциями от ПЦУ.