Пробки на Южном мосту Киева в сторону центра стали постоянным явлением даже на выходных. Киевляне прислали в "Страну" фото - прямо сейчас от Осокорков тянется огромная пробка.

Согласно сервису Google Maps, причиной тянучки стало ДТП на подъезде к мосту.

"Страна" уже рассказывала, почему нагрузка на киевские мосты через Днепр существенно возросла. Во-первых в столице идет массовая застройка, на которую существующая дорожная сеть просто не рассчитана.

Особенно сильно застраивается район Осокорков-Славутича - и нужно ждать, что после окончательно сдачи этих объектов Южный мост ждет еще больший коллапс.

Во-вторых, никак не регулируется въезд в столицу крупногабаритного транспорта. В большинстве столиц Европы фуры могут передвигаться по городам лишь в ночное время суток. В Киеве на это ограничений нет.

Учитывая высокий технический износ грузовиков, они часто ломаются прямо на дороге и создают пробки, которые крайне сложно объехать.

К тому же сам Южный мост - один из самых проблемных с точки зрения ремонта. Там постоянно возникают проблемы, которые приходится несколько раз в год устранять, частично перекрывая движение в сторону центра.

Еще одна причина - возросший поток автомобилей из-за наплыва дешевых "евроблях".

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что будет бороться с пробками путем переноса администрации президента с улицы Банковой.