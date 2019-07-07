Генеральный прокурор Юрий Луценко назвал современную украинскую писательницу Оксану Забужко мифом. Об этом он написала в комментарии под постом украинского издателя Александра Красовицкого в Facebook.

Издатель Красовицкий перечислил фамилии писателей, которых он считает современным мифом (в данном случае это слово нужно понимать как легенда). Среди прочих перечислялись фамилии Жадана, Винничука, Куркова, Андруховича, Матиос.

В комментариях под постом Красовицкого генпрокурор Юрий Луценко написал "Забужко", как ответ на вопрос, кого он считает современным мифом. С этим мнением издатель согласился и внес коррективы в свой первоначальный пост.

После этого Луценко заявил, что также считает мифом писателя Тараса Прохасько.

Напомним, что Оксана Забужко получила широкую популярность после публикации романа "Польові дослідження з українського сексу" (1996), который включили в школьную программу. Произведения Оксаны Забужко переведены более, чем на десять языков. Среди наиболее известных - "Инопланетянка" (повесть), "Девочки", "Альбом для Густава" (рассказы).

В ноябре 2014 года в Польше вышла книга-интервью польской журналистки Изабеллы Хруслинской с украинской писательницей Оксаной Забужко "Украинский палимпсест", которую сама писательница сравнила с автобиографией. В Польше Забужко – популярный писатель, ее роман "Музей покинутих секретів" получил премию "Ангелус" за лучший роман Центральной Европы.

Забужко, по меткому замечанию другой писательницы – Марии Матиос, принадлежит к "литературным олигархам", которые зарабатывают на жизнь сочинительством, лекциями, переводами, без труда получают писательские стипендии и гранты. Таких "олигархов" в Украине человек пять: Оксана Забужко, Юрий Андрухович, Сергей Жадан, Андрей Курков и сама Матиос.

Оксана Забужко Фото: UkrLib

Как сообщала "Страна", Забужко названа лауреатом Шевченковской премии-2019.