Как оказалось, тело убитой под Киевом гардеробщицы Верховной Рады три дня искали ее родственники. И они в итоге нашли тело, а не полиция, которая уже давно знала о случившемся.

Несмотря на то, что сын погибшей обратился в полицию еще 1 июля, на второй день исчезновения, в СМИ о жестоком убийстве стало известно 4 июля. О подробностях резонансного преступления сообщает Магнолия ТВ.

Начальник Макаровского отделения полиции Олег Кравчук рассказал, что тело женщины 3 июля разыскали сами родственники. Они начали искать женщину от того места, из которого она вышла, то есть от дачи погибшей. Начальник районной полиции рассказал, что 66-летняя женщина вышла с дачи в воскресенье, 30 июня (хотя ранее сообщалось, что она пропала еще в субботу, 29 июня. – Прим.Ред.). Тело женщины нашли в кукурузном поле в 300 метрах от остановки маршрутки.

По предварительным выводам следователей, женщина умерла от механической асфиксии. К тому же она была полураздетая, поэтому вполне вероятно, что ее могли изнасиловать. Также при женщине не было некоторых личных вещей и денег. То есть причин для совершения такого преступления могло быть несколько – от сексуального характера до ограбления.

Убийство гардеробщицы Рады под Киевом. Фото: facebook.com

Как сообщала "Страна", в полиции прокомментировали смерть гардеробщицы из парламента Украины. По данному факту зарегистрировано уголовное производство об умышленном убийстве (ст.115 УК Украины).

Ранее мы сообщили, что известно об убийстве "тети Тони" из украинского парламента.