Сегодня, 7 июля, президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в Одессе, где принимает уастие в мероприятиях по случаю дня Военно-морских сил Украины и начала украинско-американских командно-штабных учений "Си Бриз-2019".

Президент должен был представить нового губернатора Андрея Андрейчикова. Но этого не произошло.

Как сообщает корреспондент "Страны" с места событий, Зеленский заявил, что новый губернатор будет назначен в Одесскую область через неделю. Это значит, что приурочить назначение к этой поездке у главы государства не получилось.

Напомним, новым главой Одесской облгосадминистрации должен стать бизнесмен Андрей Андрейчиков, по кандидатуре которого была самая большая дискуссия в Кабмине. По данным "Страны", Андрейчиков - один из крупнейших операторов рынка металлолома в Украине. Он возглавляет общественную организацию "Ассоциация вторичных металлов и ресурсов". Его близкий бизнес-партнер - известный в Одессе предприниматель Алексей Козаченко, который связан с влиятельным в регионе депутатом от БПП Геннадием Чекитой.

Оппоненты Зеленского заявляли, что Андрейчиков торговал металлом с непризнанным Приднестровьем.

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Как сообщала "Страна", во время сегодняшнего визита в Одессу президент Владимир Зеленский также присвоил бригаде морской пехоты имя социалиста Белинского.