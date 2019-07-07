Член партии "Слуга народа", эксперт в сфере экономики, финансов и налогообложения Даниил Гетманцев сделал заявление о том, что отключение воды в Крыму вредит гражданам Украины. Об этом сообщает ATR.

"Лично я считаю, что отключая водоснабжение оккупированным территориям, мы вредим людям, которые являются нашими гражданами. Мне кажется, что это не тот метод, который нужно использовать для возобновления контроля за нашими территориями", - заявил кандидат в депутаты, занимающий 20-е место в партийном списке партии Зеленского.

"Мы не должны отдельно говорить про Крым, а отдельно про Донбасс. И те, и другие территории оккупированы. Мы, к слову, хотим создать в Верховной Раде комитет по оккупированным территориям. Это очень важный вопрос для стратегии развития страны", - добавил Гетманцев.

Чуть позже бывший представитель экс-президента Украины Петра Порошенко в Крыму Борис Бабин объяснил, что Украина может предложить России восстановить водоснабжение через Северо-Крымский канал только в обмен на деоккупацию Северной части аннексированного Крыма.

Он откровенно отметил, что водоснабжение Крыма - один из немногих рычагов, которые Украина может применять к России и тем самым уничтожать промышленность полуострова.

Напомним, власти аннексированного Крыма оценили "убытки" от действий Украины в 2,5 триллиона рублей.

Ранее мы писали, что Евросоюз обеспокоен ситуацией в Черном море и подтвердил политику непризнания Крыма частью России.