Кандидат за должности лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что готов к жесткому "Brexit". Он уверен, что до 31 октября британцы будут готовы к выходу из Евросоюза без соглашения. Об этом он сообщил в интервью газете The Sunday Telegraph.

По словам политика, страна была готова к выходу из Евросоюза еще в конце марта. Он считает "критически важным", чтобы Европа поняла, что Великобритания готова пойти без соглашения. "Мы в значительной степени были готовы 29 марта. И мы будем готовы к 31 октября. И очень важно, чтобы наши партнеры это понимали. Они должны смотреть в глаза и думать: "Боже мой, эти британцы действительно собираются уйти. И они собираются пойти на этих условиях. Все, кто говорит, что не могут смириться с идеей о Brexit без соглашения, на самом деле имеют в виду, что не хотят идти вообще", - сказал он.

Напомним, 7 июня Тереза Мэй официально перестала быть лидером консерваторов британского парламента. Она объяснила свою отставку невозможностью реализовать выход страны из состава ЕС. Впрочем, Тереза Мэй будет оставаться на посту главы правительства, пока партия не выберет нового лидера. Этот процесс начался 10 июня и должна завершиться во второй половине июля. Двумя финалистами на пост лидера Консервативной партии Великобритании и премьер-министра страны стали бывший и действующий главы МИД - Борис Джонсон и Джереми Хант. После этого голосования около 160 000 членов партии голосовать по почте за финалистов. Ожидается, что новый председатель партии, займет и пост премьер-министра, изберут до конца июля.