Кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" Александр Куницкий, который баллотируется по 169-му "округу Грановского" в Харькове, подтвердил наличие израильского гражданства.

Об этом сообщает UA: Харків.

6 июля во время встречи с избирателями Куницкий рассказал о том, как в детстве эмигрировал в Израиль. Ему было 12 лет. Но теперь он написал заявление на отказ от паспорта Израиля.

"Я эмигрировал со своим отцом в 12 лет в Израиль. В 2002 году поступил на службу в армию Израиля. Чем я очень горжусь. В 2005 году, после армии, я вернулся в Украину. С тех пор я проживаю в Украине. С момента подачи моего заявления в ЦИК, я написал заявление в Генеральное консульство Израиля в Киеве об отказе от израильского гражданства", - сказал Куницкий.

Во время встречи кандидат прокомментировал и то, что его внесли в базу сайта "Миротворец". Публикация там появилась 5 июля. "Добавить меня на сайт "Миротворец" - это лучший пиар для меня и самый яркий конец для этого сайта. Потому что если я - сепаратист со своей деятельностью, тогда каждый может завтра там оказаться", - добавил Куницкий.

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия проверяет, есть ли у кандидата в народные депутаты от партии "Слуга народа" в 169 одномандатному избирательному округу Александра Куницкого, кроме украинского, еще и израильское гражданство.

Напомним, нардеп Александр Грановский заявил, что идет в Раду самовыдвиженцем по 169 округу в Харькове. "Страна" разбиралась, как его в этом поддерживает местная власть и чем соратник Порошенко подкупает избирателей.