Американского миллиардера Джеффри Эпштейна задержали по обвинению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на два осведомленных источника.

По информации издания, миллиардер предстанет перед судом 8 июля. Как отмечает телеканал CBS, Эпштейн был задержан после того, как его самолет, вылетевший из Парижа, приземлился в аэропорту Тетерборо штата Нью-Джерси. Предполагается, что арест миллиардера может быть связан с обвинениями в склонении несовершеннолетних к проституции, которые были выдвинуты в отношении Эпштейна в 2007–2008 годах. Тогда он признал свою вину, получив лишь 13 месяцев тюремного заключения.

Издание отмечает, что перед тем, как заключить соглашение со следователями бизнесмен поддерживал дружеские отношения с миллиардером и нынешним американским лидером Дональдом Трампом, экс-президентом США Биллом Клинтоном, а также с британским принцем Эндрю, герцогом Йоркским. "Учитывая случаи его преступного поведения в прошлом… текущее задержание не вызывает удивления", - сказал адвокат, представляющий интересы двух женщин, обвинивших миллиардера в преступных действиях.

Джеффри Эпштейн (слева) и Дональд Трамп. Фото Twitter/Thor Benson

Ранее дама, обвинявшая Трампа в изнасиловании, отозвала свой иск против него.

Как сообщала "Страна", самый богатый человек мира Джефф Безос окончательно развелся с женой и переписал ей немного акций Amazon.

Напомним, Меланья Трамп пришла на военный парад в честь Дня независимости США без нижнего белья.