Наращивание войск России на границе с Украиной является частью ротации. Об этом сообщил спецпредставитель США Курт Волкер в интервью "Голос Америки".

"Что касается размещения войск с российской стороны. Они приходят и уходят. Мы видели в течение нескольких лет, количество войск возрастает перед ротацией. При ротации также иногда есть вспышка насилия, потому что они тестируют оборудование и убеждаются, что им там удобно. Думаю, мы видим именно это. Опять же, это не свидетельствует о каких-либо новые продвижениях", - считает Волкер.

Напомним, заместитель командующего штаба операции ООС генерал-майор Богдан Бондарь рассказал, что российская армия наращивает свою группировку войск, которая размещается вдоль границы России и Украины.

Ранее Волкер рассказал о своих впечатлениях после встречи с Владимиром Зеленским.

Как сообщала "Страна", в Белом доме рассматривают возможность встречи Трампа и Зеленского. Специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер рассказал, что речь идёт о возможном телефонном разговоре двух президентов или личной встрече.