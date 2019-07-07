Сегодня, 7 июля, президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в Одессе. Здесь он дал имя 35-й бригаде морской пехоты. Он назвал ее в честь контр-адмирала Михаила Зеленского и наградил несколько моряков. Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Также Владимир Зеленский заявил, что новый губернатор будет назначен в Одесскую область через неделю. На данный момент президент Украины успел посетить два натовских корабля, которые прибыли на учения Sea Breeze - британский "Дункан" и канадский "Торонто".

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