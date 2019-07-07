В Одесском порту пришвартовался танкер Wisdom Venture под флагом Гонконга, доставивший первую в истории Украины нефть из США.

Ранее Россия ввела против Украины нефтяные санкции. По ним поставка в нашу страну сырой нефти запрещена. А бензин и уголь можно ввозить лишь по спецразрешениям.

Это бьет прежде всего по бизнесу Игоря Коломойского, который владеет крупными нефтеперерабатывающими заводами в Украине.

Именно его компания "Укртатнафта" и заказала нефть в США.

Разгрузка танкера с американской нефтью сорта Bakken может занять около 36 часов. Партия сырья составляет 75 тысяч тонн, сообщает пресс-служба порта.

По информации издания Business Information Network, партия нефти сорта Bakken была закуплена ПАО "Укртатнафта" для переработки на мощностях Кременчугского НПЗ. По нефтепроводу из Одессы сырье должно поступить на принадлежащий компании Кременчугский нефтеперерабатывающий завод (принадлежит Коломойскому).

Это первая в истории Украины поставка нефти непосредственно из США. Вслед за первой закупкой должны последовать еще несколько. Следующий танкер с нефтью сорта Bakken может прибыть в Одессу уже в августе.

Фото: port.odessa.ua

Напомним, что Россия наложила на Украину нефтяные санкции. Также мы писали, по какой цене Украина покупала уголь из США.