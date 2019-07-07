За минувшие сутки на Донбассе 31 раз нарушили режим прекращения огня, из них 8 раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122-мм, минометов калибра 120 и 82-мм, гранатомета различных систем, вооружения БМП, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов, снайперских винтовок и стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в Facebook.

"В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения, еще четыре - боевые травмирования. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям", – утверждают в штабе.

По данным украинской разведки 6 июля трое участников незаконных формирований ответным огнем были уничтожены.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Как сообщала "Страна", днем ранее на Донбассе за сутки были ранены шесть украинских военных, противник 28 раз обстреливал украинские позиции.

Ранее в ОБСЕ не смогли подтвердить разведение сил возле Станице Луганской на Донбассе и отклонили поправку России в резолюцию по Донбассу и Крыму.