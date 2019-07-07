Убийство 66-летней парламентской гардеробщицы Антонины Шпир с признаками насилия произошло на кукурузном поле между поселками Вильне (Свободное) и Юровка, что на Макаровщине.

Фото с места жуткого убийства публикует ТСН.

Известно, что женщину искали в течение нескольких дней с тех пор, как она уехала на дачу и перестала отвечать на звонки. Жители небольшого села Деминовка не могут поверить в то, что их землячки Антонины Шпир уже нет среди живых. А еще их пугает, что рядом с ними ходит убийца.

"Веревка была профессионально узлами связана, работал в перчатках. Мы все здесь никогда не боялись – шли через поле, тихо, спокойно было", - говорят люди.

Все случилось в последний день июня. 66-летняя Антонина хоть и жила в Вишневом возле Киева, время от времени наведывалась в родное село, где после смерти родителей присматривала за усадьбой. В тот раз она приехала к себе на дачу и должна была вернуться в тот же день домой, но исчезла. Родные прочесывали близлежащую местность, пока не наткнулись на уже бездыханное тело в кукурузном поле. Теперь Деминовку и прилегающие села полицейские прочесывают уже вторые сутки – опрашивают каждого, кто мог случайно видеть или слышать что-либо подозрительное. Но пока что никаких зацепок об убийце.

Фото с места преступления: tsn.ua

Известно, что после того, как он задушил женщину, преступник украл ее сумку.

"Окончательные результаты нам даст экспертиза: от чего же наступила смерть, и издевался ли над ней преступник. Что, возможно, еще с ней он делал", - рассказал спикер областной полиции Николай Жукович.

Кое-кто в парламенте называл ее Тетя Тоня – мол, с гардеробщицей можно было и поговорить, и выпить вместе чаю. Сейчас в сети говорят, что это был едва ли не самый позитивный и светлый человек в Раде. "Есть такие скромные, незаметные сотрудники, которых, тем не менее, все любят. Антонина была именно среди таких работников. Не только к депутатам, но и обычным посетителям, к журналистам – она всегда шутила, улыбалась, она помогала, можно было перекинуться парой слов", - вспоминает корреспондент Мария Васильева. С Антониной Шпир попрощались сегодня в Вишневом. Женщину похоронили рядом с родными.

Как сообщала "Страна", в полиции прокомментировали смерть гардеробщицы из парламента Украины. По данному факту зарегистрировано уголовное производство об умышленном убийстве (ст.115 УК Украины).

Ранее мы сообщили, что известно об убийстве "тети Тони" из украинского парламента.