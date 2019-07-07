В воскресенье, 7 июля, в западных, северных и центральных областях пройдут грозовые дожди, средняя температура воздуха опустится ночью до +12...+18 градусов, днем прогнозируют +25...+30. На Прикарпатье и Закарпатье - значительные дожди, местами шквалы 15-20 м/с. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях воздух прогреется до +24… +28 градусов, здесь пройдут сильные дожди, в Луцке и Ровно - с грозами.

В центральных областях передают до +26… +29 градусов. В Черкасской и Кировоградской областях также ожидаются осадки.

На севере страны температура +24… +28 градусов, дожди пройдут на всей территории, на востоке ночью будет холоднее всего - синоптики обещают в Луганске +12...+17 градусов, однако днем температура воздуха прогреется до +25… +28 градусов, на юге - +27… +32 градуса.

В Киеве в воскресенье ожидается дождь, температура воздуха ночью составит +15...+17 градусов, днем поднимется до +26… +28 градусов. Кроме того, синоптики прогнозируют мелкий дождь во второй половине дня. К вечеру дождь усилится и рискует превратиться в настоящую грозу.

По данным погодного сайта sinoptik.ua, 7 июля отмечается Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Это один из самых почитаемых народом праздников. С 7 июля наши предки начинали сенокос, пока трава не осеменилась. Наши предки заметили, если на Ивана сильная роса - к урожаю огурцов. В прежние времена говорили, если в этот день будет дождь, то через пять дней солнышко будет светить. Дождь на Ивана Купала считался благодатным.

Погода 7 июля. Фото: meteo.gov.ua

Погода 7 июля в Киеве и области. Фото: meteo.gov.ua

Как сообщала "Страна", синоптик сообщила, что погода в ночью на Купала в Киеве будет ясной.

Напомним также, что в Украине объявили штормовое предупреждение в шести областях.