Опубликовано видео последствий сильного землетрясение, которое произошло на юге Калифорнии, США. Подземные толчки силой в 7,1 балла вызвали пожары, разрушили дома и дороги, передает "Голос Америки".

Отмечается, что за неделю в штате произошло два мощных землетрясения. Самые мощные толчки были зарегистрированы в менее заселенных пустынных районах Калифорнии. Эпицентр землетрясения зарегистрирован в более чем 200 километрах от Лос-Анджелеса. В центре города колебания зданий ощущалось в течение 30 секунд.

Кроме того, в городке Трона стихия разрушила как минимум один дом, также произошли утечки газа в регионе и повреждения фундаментов домов.

Сейсмолог Калифорнийского технологического института Люси Джонс отметила, что остается высокая вероятность землетрясения магнитудой до 5 баллов, а вероятность колебаний более 7 баллов около 10%.

Напомним, что в двух округах штата Калифорния объявили чрезвычайное положение из-за угрозы нового землетрясения.

Также в США землетрясение застало ведущих новостей в прямом эфире. Они спрятались под стол.