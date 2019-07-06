Согласно опросу компании Research & Branding Group около 91% украинцев перешли на режим экономии. Об этом передает "Сегодня".

"На сегодняшний день среднестатистическая украинская семья экономит примерно по 4-5 статьям семейного бюджета. Чаще всего к числу таковых относятся такие наиболее затратные статьи расходов, как отдых, отпуск (54%), одежда и обувь (52%), продукты питания (48%), также коммунальные платежи (39%)", – говорится в сообщении.

При этом пожилые украинцы намного чаще других возрастных групп экономят на продуктах (62%), на коммунальных платежах (48%), на лечении и медикаментах (57%), а также на средствах связи (21%).

Опрос проводился с 21 по 30 мая 2019 года среди 2001 респондента по всей Украине за исключением Крыма и неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей. Максимальная погрешность выборки не превышает 2,2%. Результаты были обнародованы 5 июля.

Фото: Сегодня

Напомним, что в Кабмине заявили, что получатели субсидий не экономят газ и потребляют его вдвое больше необходимого.

Также опрос показал,что украинцы экономят на самом необходимом и перешли на домашнюю кухню.