В субботу, 6 июля, в торговом центре The Fountains в американском городе Плантейшен (штат Флорида) произошел мощный взрыв. Об этом передает Local10.

Сообщается, что часть одного из зданий полностью разрушены. В здании напротив, где находится фитнес-центр, взрывной волной повыбивало окна.

Предварительно взрыв произошел из-за газа. На месте работают спасатели и правоохранители.

По первым данным, пострадали 20 человек, двое из них получили серьезные травмы.

Все торговые точки в центре закрыты.

PLANTATION EXPLOSION: Officials have not yet released details on how many injuries occurred after a gas explosion at The Fountains shopping center in Plantation – https://t.co/21ds3fW4iq pic.twitter.com/sKylgUUMRd