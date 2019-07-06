В субботу, 6 июля, в торговом центре The Fountains в американском городе Плантейшен (штат Флорида) произошел мощный взрыв. Об этом передает Local10.

Сообщается, что часть одного из зданий полностью разрушены. В здании напротив, где находится фитнес-центр, взрывной волной повыбивало окна.

Предварительно взрыв произошел из-за газа. На месте работают спасатели и правоохранители.  
По первым данным, пострадали 20 человек, двое из них получили серьезные травмы.

Все торговые точки в центре закрыты.

Фото: Local10

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