Появились официальные фото с крестин первенца принца Гарри и Меган Маркл
В Великобритании в частной часовне Виндзорского дворца окрестили 2-месячного первенца британского принца Гарри и Меган Маркл Арчи Гаррисона. Об этом пишет издание The Sun.
Королевская семья не стала разглашать имя крестных мальчика. Однако в Twitter разместили фото с торжества.
Королевы Елизаветы II на было на крещении правнука. При этом на крещении присутствовали леди Сара МакКоркдлейл и леди Джейн Феллоуз, сестры покойной принцессы Дианы, то есть двоюродные бабушки маленького Арчи.
Также были принц Чарльз с супругой Камиллой, принц Уильям и Кейт Миддлтон, а также Дория Регланд, мама Меган.
Фото: Twitter
Напомним, что появилось новое фото сына принца Гарри и Меган Маркл, которого лишили всех королевских титулов.
Также Меган Маркл впервые после рождения сына вышла в свет. Фото и видео.