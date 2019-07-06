В Великобритании в частной часовне Виндзорского дворца окрестили 2-месячного первенца британского принца Гарри и Меган Маркл Арчи Гаррисона. Об этом пишет издание The Sun.

Королевская семья не стала разглашать имя крестных мальчика. Однако в Twitter разместили фото с торжества.

Королевы Елизаветы II на было на крещении правнука. При этом на крещении присутствовали леди Сара МакКоркдлейл и леди Джейн Феллоуз, сестры покойной принцессы Дианы, то есть двоюродные бабушки маленького Арчи.

Также были принц Чарльз с супругой Камиллой, принц Уильям и Кейт Миддлтон, а также Дория Регланд, мама Меган.

Фото: Twitter

Напомним, что появилось новое фото сына принца Гарри и Меган Маркл, которого лишили всех королевских титулов.

Также Меган Маркл впервые после рождения сына вышла в свет. Фото и видео.