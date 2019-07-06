Кинот Святой Горы Афон обратился к министру иностранных дел Греции Йоргосу Катругалосу, чтобы тот дал оценку визиту на Святую Гору делегации Поместной Церкви Украины. Об этом сообщает пресс-служба Сербской Церкви.

В письме говорится, что украинский архиерей Михаил Зинкевич устроил псевдо-патриотическую акцию с размахиванием украинского флага и пением гимна.

"Такое действие этого митрополита является нарушением статьи 184 Конституции Афона: "Все моральные, религиозные, церковные, социальные, националистические и любые другие виды пропагандистских действий на Святой Горе категорически запрещены", - сказано в обращении.

По убеждению Кинота, такое поведение "несовместимо с исихастским, духовным и священным характером нашей Святой Земли и ее тысячелетней традицией, создает опасный прецедент для повторения подобных действий любой стороной и разжигание националистических конфликтов; полностью противоречит Уставу Святой Горы".

Кинот Святой Горы, в связи с вышеупомянутыми действиями, просит МИД Греции принять необходимые меры и предотвратить подобное в будущем.

Напомним, что делегацию ПЦУ "попросили" из двух афонских монастырей.

Также на Афон будут пускать только прихожан УПЦ с соответствующей справкой.