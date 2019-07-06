Сотрудница патрульной полиции Одесской области Зоя Мельник в Facebook сообщила о провале реформы.

На своей странице в соцсети Мельник откровенно рассказала о некомпетентном руководстве, спускаемых сверху планах по составлению протоколов, как ей давали "бесполезные задания" за то, что она вступала с начальством в конфликты и публично критиковала полицию.

Закулисье патрульной полиции

Свой рассказал Мельник начала с того, что полтора года назад она изымала детей, которых мать оставила с наркозависимой подругой без еды. Она вызвала ювенальную службу, медиков и волонтеров. Патрульная решила забрать детей на служебном авто, так как "у ювенала нет транспорта".

Командиры потребовали от Мельник "побыстрее закончить задание". Она отказалась и спросила, есть ли свободные патрульные авто. После этого ее "перевели на базу" - открывать и закрывать шлагбаум у участка.

По ее словам, ей начали угрожать, а ее коллег допрашивали. Позже ее "оставили в покое", но затем перевели "в пеший": охранять корабли НАТО в одесском порту.

"Впрочем, как и всех, кто не выполнял планы или не собирал "визитки", - вспоминала она.

"В то время моя новая реформированная патрульная полиция только начинала процесс превращения из новых в старых добрых колядныков на дороге, но это уже тогда очень сильно сказывалось на качестве работы. Планы были уже тогда, вызовы "102", где семейки, кражи, грабежи, драки, бытовые конфликты, насилие и т.д либо не обрабатывались, либо обрабатывали кое-как, так как командиры заявляли - у нас главное - постановления и протоколы", - пишет Мельник.

"Комбаты устроили себе соревнование кто больше сделает постанов, так как им нужна карьера и показатели. А на вызовах 102 их конечно же не сделаешь. Да и "визиток" на семейках, пьяных драках не дают", признается Мельник.

"Визитками" она называет взятки. Так повелось после истории, когда правоохранителю передали скорее всего незаконное вознаграждение, но публично это было названо визиткой.

"Иерархия в полиции выстроена примерно так "Я начальник - ты дурак". Абсолютное большинство командиров страдают самодурством и очень сильно оскорбляются, когда им начинают перечить", утверждает патрульная.

"Мне звонили много раз, мешали работать, в итоге доложили комбату. Новому комбату, которого только поставили после смены руководства. Комбату объяснила ситуацию. Он головой покивал, сделал вид что понял, а на следующий день я увидела себя в расстановке - на базе (на калитке у входа, открывать и закрывать шлагбаум, куда ранее ставили либо "залетчиков", либо тех, кто слабо работал, не очень знал и не хотел учить законы, имел проблемы с общением с гражданами, не умел водить автомобиль и т.д", сообщила Мельник.

"Ни среди тех, ни среди других я никогда до этого не была, а имела хорошую репутацию, справлялась с работой, имела благодарность от министра МВД, хорошие навыки вождения и водительский стаж ( за 4 года ни единой царапины на служебной машине) работу любила, ни единой жалобы на неприбытие или ненадлежащее реагирование и прекрасную характеристику да и с "показателями" было все довольно неплохо, по мнению руководства", признается Зоя.

"У меня забрали автомобиль, отдали тем, кто умеет делать молча планы, а не перечит мудрым руководителям", резюмирует патрульная.

Мельник начала больше писать о полиции в Facebook, после чего ей приходили угрозы. Она написала заявление в Управление внутренней безопасности Нацполиции, но не рассчитывает, что ее дело расследуют.

Реакция полиции

Глава Патрульной полиции Украины Евгений Жуков, который пишет в Facebook как Позывной Маршал, решил сохранить честь мундира и опубликовал свою версию развития ситуации.

Он привел хронометраж служебной деятельности Зои Мельник за первое полугодие 2019 года. Согласно ведомости, за полугодие у патрульной были 62 рабочих смены, 60 опозданий (прогулов), поступило 20 жалоб, составлено 19 админпротоколов (за январь-май), ведется четвертое служебное расследование.

"Каждый пост об ужасах в патруле у ребят появляется почему-то только после того как им доведут, что они готовятся на увольнение по дисциплине… Про свою собственную халатность люди говорить не хотят. За систематические нарушения служебной дисциплины сотрудник будет уволен и точка! Так будет и в Одессе и в любом другом городе", - отметил он.

К травле подключился гонщик Мочанов

Маршала поддержал известный украинский гонщик и активист Алексей Мочанов, который не только осудил Мельник, но и опубликовал в Facebook видео, где эта полицейская якобы находится в наркотическом опьянении.

Первая его публикация оказалась настолько эмоциональной, что Мочанов спустя какое-то время вернулся и исправил оскорбительный пост.

В заключительной версии осталось только предположение о планах Мельник пойти на выборную должность.

"Хочет в активисты и депутаты наверное, хайпанула и ждет что пригласят бороться за правду со справедливостью в горсовет или мэрию, а потом и выше", - написал он.

Поддержка от Волкова

Блогер Александр Волков наоборот встал на защиту Мельник, которую начали травить в полиции.

"Началась травля Зои Мельник, в которой участвует не только начальство полиции и МВД (включая Антона Геращенко, который лайкает посты Жукова), но и приближенные к этим структурам журналисты и общественные деятели, наподобие Алексея Мочанова. Любитель ездить в состоянии алкогольного опьянения Алексей Мочанов, друг начальника ДПП Жукова, на своей странице написал, что Зоя Мельник конченная овца, мусор и так далее. Честно говоря, смешно читать такое от человека, который любит покататься бухим и всю жизнь находится у кого-то на подсосе - сначала у начальства ГАИ, теперь у начальства ДПП", - написал он.

Также он обвинил начальство в полиции в тупости, ведь оно "додумалось запрячь какого-то наркомана звонить патрульной и угрожать ей и ее семье, включая ребенка".

Напомним, что полиция опубликовала карту Киева с числом пойманных пьяных водителей.

Также полиция открыла дело по избиению журналиста "Страны" на "майдане Порошенко".