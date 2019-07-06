В Киевской области мужчина из-за ревности убил свою жену. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приревновав свою жену, решил отомстить своему товарищу. Взял металлический заостренный предмет (в народе он называется "швайка") и умышленно ударил потерпевшую в левую лопатку", - говорится в сообщении.

От удара женщина скончалась на месте трагедии от сильного кровотечения.

По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса (умышленное убийство, наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет) с ходатайством о заключении подозреваемого в убийстве под стражу.

Подозреваемого по решению суда взяли под домашний арест.

Фото: НПУ

Напомним, что под Днепром 24-летний мужчина изнасиловал и убил подростка.

Также под Киевом сын зверски убил свою мать, когда обнаружил пропажу денег.