В субботу, 6 июля, в Запорожье произошло дорожно-транспортное происшествие с участием велосипедиста и военного УАЗа. Об этом в Facеbook сообщает "Киев Оперативный".

"В какой-то момент у грузовика оторвало колесо, и оно улетело на встречную полосу. Там произошло его столкновение с велосипедистом", - сказано в сообщении.

Отмечается, что мужчина получил сильные травмы и ушибы, и его срочно госпитализировали. На место событий приехали правоохранители и медики.

Ранее "Страна" сообщала, что в Запорожье ревнивый мужчина облил зажигательной смесью и поджег девушку.

Также в Запорожье мажоры на внедорожниках заблокировали патрульных. Видео.

Напомним, что в Запорожье на улице загорелся и взорвался грузовик с газовыми баллонами. Видео с места пожара.