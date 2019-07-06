Оторванное колесо военного УАЗа сбило велосипедиста в Запорожье. Видео с места происшествия
В субботу, 6 июля, в Запорожье произошло дорожно-транспортное происшествие с участием велосипедиста и военного УАЗа. Об этом в Facеbook сообщает "Киев Оперативный".
"В какой-то момент у грузовика оторвало колесо, и оно улетело на встречную полосу. Там произошло его столкновение с велосипедистом", - сказано в сообщении.
Отмечается, что мужчина получил сильные травмы и ушибы, и его срочно госпитализировали. На место событий приехали правоохранители и медики.
Ранее "Страна" сообщала, что в Запорожье ревнивый мужчина облил зажигательной смесью и поджег девушку.
Также в Запорожье мажоры на внедорожниках заблокировали патрульных. Видео.
Напомним, что в Запорожье на улице загорелся и взорвался грузовик с газовыми баллонами. Видео с места пожара.
Подписывайся на Страну в Twitter. Узнавай первым самые важные и интересные новости!