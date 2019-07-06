Суд взял под арест гражданина Молдовы, который подозревается в неоднократном совершении развратных действий в отношении малолетних девочек и создании порноматериалов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"Действия злоумышленника квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса, предусматривающим ответственность за совершение развратных действий в отношении малолетних, а также за изготовление и распространение изображений порнографического характера, содержащих детскую порнографию", - сказано в сообщении.

В своем ходатайстве прокурор просил суд поместить иностранца под арест без альтернативы внесения залога. В результате мужчину арестовали сроком на 60 дней.

За совершенное мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Напомним, что под Одессой молдаванина, который сдавал дом туристам, задержали за педофилию с их детьми.

Также Рада соберется на внеочередное заседание ради кастрации педофилов.