В Греции пожарные продолжают бороться с лесным пожаром на острове Эвия, поскольку сильные ветры и высокие температуры разжигают огонь. Об этом передает Еuronews.

Сообщается, что несколько деревень, близких к пожару, были предварительно эвакуированы, и со всей страны была привлечена поддержка, включая дополнительных людей, пожарных машин, самолетов и вертолетов.

Пока нет сообщений пострадавших или поврежденных домах. Однако власти не смогли взять под контроль пожар, который начался в четверг, 4 июля поскольку потушенные районы продолжали возгораться.

По данным полиции, один человек был арестован в связи с пожаром.

Напомним, что туристов в Греции призвали защищаться от комаров из-за смертельной лихорадки Западного Нила.

Также в центре Греции произошло мощное землетрясение.