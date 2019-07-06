С января по конец июня этого года в 20 странах мира были убиты 38 журналистов. В списке погибших журналистов есть украинец Вадим Комаров, который умер 20 июня в Черкассах. Об этом говорится в отчете неправительственной компании Press Emblem Campaign, которая базируется в Женеве.

"Согласно данным Press Emblem Campaign, 38 журналистов погибли в 20 странах с января по конец июня 2019 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что за тот же период в 2018 году (январь-июнь) были убиты 66 журналистов: уменьшение довольно значительное - на 42% меньше жертв, чем в предыдущем году. Это снижение является положительным явлением, однако тенденция остается очень тревожной в двух странах: в Мексике за шесть месяцев погибли 9 журналистов, а в Афганистане - 6, что составляет более трети от общего количества погибших.

Фото: pressemblem.ch

Отметим, 4 мая в центре Черкасс журналиста Вадима Комарова избили неизвестные. Тогда журналиста госпитализировали в тяжелом состоянии. Он скончался спустя 46 дней комы, так и не приходя в сознание. Полиция переквалифицировала дело о нападении на журналиста на "умышленное убийство".

Напомним, 2 июля журналиста "Страны" Владислава Бовтрука избили на "майдане Порошенко". Участники митинга, организованного соратниками экс-президента против регистрации кандидатами в депутаты Андрея Клюева и Анатолия Шария, напали на нашего журналиста, когда Владислав вел репортаж, выполняя редакционное задание. 50-летний мужчина ударил журналиста и продолжил наносить ему удары ногами, когда он упал на землю.

Как сообщала "Страна", появилось видео нападения на журналиста "Страны" и фото нападавшего. Им оказался "киллер Бабченко".