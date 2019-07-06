В Германии известный футболист и тренер Ральф Рангник рассказал о матче с с киевским "Динамо" во главе с Валерием Лобановским. Об этом нынешний спортивный директор немецкого "Лейпцига" Ральф Рангник рассказал для издания The Сoaches voice.

"У нас не было книг и упражнений. Даже словарного запаса для описания того, что происходит на поле. Но мы знали, что это было будущее. Тогда я был играющим тренером команды из шестого дивизиона чемпионата Германии. Мы были не очень хороши, но нам очень повезло - в холодный февральский день 1983 года мы случайно столкнулись с гением", - вспоминал он.

Рангник отметил, что тогда "Динамо" нужен был легкий соперник для контрольной игры.

"Когда матч начался, я остановился, чтобы посчитать игроков соперника. Казалось, что их 13 или 14. Что-то пошло не так. Раньше я играл против топ-команд, мы всегда проигрывали, но они давали нам время на передышку. "Динамо" была первой командой, которая оказывала давление систематически. Тогда я прозрел. Понял, что можно играть в совершенно другой футбол", - добавил он.

Напомним, что в румынской газете объяснили Луческу, почему Лобановский в десятке лучших тренеров мира.

Также Лобановский обогнал Моуринью в десятке лучших тренеров всех времен.