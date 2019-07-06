Швейцарские ученые пришли к выводу, что высадка новых деревьев – самый дешевый и эффективный способ борьбы с глобальным потеплением.

Исследователи подсчитали, что для борьбы с феноменом поможет триллион новых растений. Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на журнал Science.

По словам ученых, места для этого достаточно. Даже с учетом существующих городов и сельскохозяйственных земель, на планете хватит места, чтобы засадить деревьями 9 миллионов квадратных километров. Это сопоставимо с территорией США.

Ученые подсчитали, что за предстоящие десятилетия эти новые деревья могли бы поглотить почти 750 миллиардов метрических тонн углекислого газа, что примерно равно загрязнению атмосферы за последние 25 лет.

Причем значительная часть положительного эффекта наступит сразу, поскольку молодые деревья поглощают больше углекислого газа, отмечают авторы исследования. Особенно высок потенциал в тропиках.

"Это решение проблемы изменения климата намного дешевле всех, в тысячи раз", – отметил один из авторов исследования Томас Краутер, эколог из Швейцарского федерального института технологии в Цюрихе.

Напомним, последние пять лет, а именно с 2015 по 2019 годы, признаны самыми теплыми за всю историю метеорологических наблюдений. А 2019-й, как ожидается, будет самым жарким. Территория Франции раскалилась до предела 27 июня, в стране температура воздуха достигла 40 градусов по Цельсию. Причиной аномальной жары 2019 года в Европе ученые считают две области высокого давления рядом с Гренландией и над северо-центральной Европой. Они блокируют южный циклон, который мог бы охладить воздух.

Как сообщала "Страна", ученые удивлены зимними дождями в Гренландии и боятся, что они разрушат древние льды. И если лед растает, то мировой уровень моря поднимется на целых 7 метров, что ставит под угрозу население прибрежных городов по всему миру.