Президент Европейского совета Дональд Туск и глава государства Владимир Зеленский в воскресенье, 7 июля, посетят Луганскую область накануне саммита Украина-ЕС в Киеве. Об этом передает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что Туск и Зеленский ознакомятся с текущей ситуацией в районе проведения операции Объединенных сил, посетят Станицу Луганскую, пообщаются с представителями СММ ОБСЕ и местными жителями.

Добавим, что в понедельник, 8 июля в столице под председательством президентов Зеленского, Европейского совета Дональда Туска и Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера состоится 21-й саммит Украина - Европейский Союз.

Лидеры обсудят вопросы безопасности, приоритеты политических, экономических и социальных реформ, состояние имплементации положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. По итогам саммита будет принято совместное заявление.

Напомним, что Зеленский потребовал увольнения четырех глав таможен на западе Украины.

Также Зеленский рассказал таможенникам, что их ждет после выборов.