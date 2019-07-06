Экс-солистка "Виагры" Седокова опубликовала видео, где она облизывает полуголую девушку
Бывшая солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова опубликовала провокационное видео cо своими сексуальными танцовщицами с бэкстейджа фотосессии в Instagram, которую она провела перед концертом в ночном танцевальном клубе Одессы Itaka Beach Club.
На фрагменте видео Седокова облизывает полуголую девушку в костюме БДСМ. В это время другая девушка прикасается к груди Седоковой, а третья сидит между ее ногами. Все танцовщицы в нижнем белье. Грудь и ноги Седоковой также максимально обнажены.
Многим подписчикам артистки видео показалось пошлым, о чем они начали писать в своих комментариях. Впрочем, остальные похвалили певицу за смелость и сексуальный БДСМ-образ.
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Сегодня в Одессу мы приехали большим составом . Большим и очень красивым . До вечера @itaka_club
Как сообщала "Страна", ранее Седокова показала бронзовую грудь и длинные ноги в черном и белом вечерних платьях.
Ранее Седокова заявила, что ждет решительного любимого и опубликовала чувственное фото в облегающем платье.