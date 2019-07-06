Бывшая солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова опубликовала провокационное видео cо своими сексуальными танцовщицами с бэкстейджа фотосессии в Instagram, которую она провела перед концертом в ночном танцевальном клубе Одессы Itaka Beach Club.

На фрагменте видео Седокова облизывает полуголую девушку в костюме БДСМ. В это время другая девушка прикасается к груди Седоковой, а третья сидит между ее ногами. Все танцовщицы в нижнем белье. Грудь и ноги Седоковой также максимально обнажены.

Многим подписчикам артистки видео показалось пошлым, о чем они начали писать в своих комментариях. Впрочем, остальные похвалили певицу за смелость и сексуальный БДСМ-образ.

Как сообщала "Страна", ранее Седокова показала бронзовую грудь и длинные ноги в черном и белом вечерних платьях.

Ранее Седокова заявила, что ждет решительного любимого и опубликовала чувственное фото в облегающем платье.