В американском штате Калифорния из-за ожидания новых подземных толчков объявили режим ЧП. Об этом в Twitter сообщает офис местного губернатора Гэвина Ньюсома.

Чиновник объявил чрезвычайное положение в округе Сан-Бернардино после второго мощного землетрясения за два дня подряд.

Сейсмологи не исключают повторения землетрясения магнитудой 7 или выше. По данным специалистов из Калифорнийского технологического института, вероятны повторные толчки.

По мнению ученых, землетрясение магнитудой 6,4, произошедшее в четверг, 4 июля являлось предварительным толчком, тогда как землетрясение в ночь на субботу магнитудой 7,1 - основным.

Фото: Twitter

Напомним, что в США землетрясение застало ведущих новостей в прямом эфире. Они спрятались под стол.

Также в Калифорнии снова произошло землетрясение.