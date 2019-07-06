Партия "Слуга народа" подала кассацию в Верховный Суд на решение Шестого апелляционного административного суда о проведении повторной жеребьевки партий для определения их порядковых номеров в избирательных бюллетенях на внеочередных выборах Верховной Рады 21 июля.

Об этом говорится в сообщении партии на странице в Facebook.

"Мы не дадим сорвать выборы! Политическая партия "Слуга народа" подала в Кассационный суд апелляцию на решение суда о повторной жеребьевке", - сказано в нем.

"Слуга народа" считает, что пережеребьевка может повлечь искажение воли избирателей, поскольку партии уже некоторое время распространяют материалы предвыборной агитации с указанием их номеров в бюллетенях.

Кроме того, партия отмечает, что из-за повторной жеребьевки может быть невозможно перепечатать бюллетени, и, соответственно, выборы могут не состояться.





Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Напомним, скандал с пережеребьевкой партий на досрочных выборах в парламент возник после того, как Центризбирком ранее включил в список партию Михаила Саакашвили, не бросив нового жребия - а просто поставив "Рух новых сил" на последнее место. Что является прямым нарушением закона.

После этого партия Саакашвили потребовала от ЦИК повторную жеребьевку

В четверг Апелляционный суд принял решение о проведении повторной жеребьевки. Однако, несмотря на это ЦИК начал печать бюллетеней на выборы в Раду.

Основным аргументом ЦИК стало то, что типография якобы не успеет отпечатать бюллетени. В тоже время эксперты считают это объяснение ложным.

Кроме того, эксперты говорят об уголовной ответственности для руководства ЦИК, которое уже зная о решении суда продолжает печатать бюллетени.

Реальная причина, как уже писала "Страна" - попытка ЦИК и партии Зеленского оставить первое место в бюллетене за Оппозиционным блоком - проектом олигархов Рината Ахметова и Коломойского, основная задача которого отобрать голоса у "Оппозиционной платформы За жизнь". "Оппоплатформа" является главным конкурентом "Слуги народа" за голоса юго-востока Украины. Причём ее рейтинг в последнее время растёт, а рейтинг "Слуги народа" падает.

