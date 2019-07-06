Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от глав Волынской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской таможен написать заявления об увольнении. Об этом передает Мukachevo.net.

Глава государства призвал чиновников написать заявления самостоятельно в течение двух дней. Иначе он будет требовать от исполняющего обязанности председателя Государственной фискальной службы Александра Власова освободить всех четырех руководителей.

Отмечается, что главным посылом команды президента с поездкой на границу стало то, что "наверх уже заносить не надо, и провозить не надо".

Согласно планам команды Зеленского, борьба с контрабандой позволит рассчитаться по международным кредитным обязательствам.

Напомним, что Зеленский назначит губернатором Ивано-Франковской области менеджера Ахметова.

Также Зеленский назначил адвоката Маркияна Мальского главой Львовской ОГА.