В Одессе в катакомбах потерялись четыре человека. Пресс-секретарь одного из вице-мэров Одессы Николай Покровский попросил помощи у специалистов, которые имеют опыт поисковых работ под землей, сообщает ГосЧС региона.

Известно, сто люди спустились под землю в селе Холодная Балка Беляевского района.

"6 июля в 13.20 от сотрудника ГУ ГСЧС поступила информация о том, что 5 июля группа неизвестных лиц (3 мужчин и женщина) спустились в катакомбы системы "Центральная". В установленное контрольное время – в субботу в 9:00 – они на связь не вышли", - сообщил Покровский.

В настоящее время организуется добровольческая поисковая группа для поиска пропавших людей.

Напомним, что в Одессе у входа в катакомбы бездомный нашел два трупа, на месте работает полиция.

Также под Одессой школьник с велосипедом провалился в катакомбы.